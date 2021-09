Fréteval Musée de la Fonderie Fréteval, Loir-et-Cher Spectacle de conte Musée de la Fonderie Fréteval Catégories d’évènement: Fréteval

Spectacle de conte Musée de la Fonderie, 18 septembre 2021 18:00, Fréteval. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Fonderie. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur 02 54 82 35 01, 02 54 82 67 29, mediatheque@cchv41.fr, otihv@cchv41.fr

Samedi 18 septembre, 18h00, 19h30 Spectacle de conte * *

samedi 18 septembre – 18h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 19h30 à 20h00

Nombre limité de places.

Musée de la Fonderie Le Bourg 41160 Fréteval Fréteval 41160 Loir-et-Cher

https://cibul.s3.amazonaws.com/location17761718.jpg 02 54 82 35 01

Les premières mentions d’un site consacré à la fonderie remontent au XIIe siècle et dès 1530, l’évocation d’un bas-fourneau, créé par les moines de Marmoutier est attestée. À partir de 1881, la direction de la fonderie est confiée à Alexandre Genevée et celle-ci connaîtra alors, sous la direction de son fils Pierre, une très forte période d’expansion jusqu’à l’aube de la Seconde Guerre mondiale.

On y pratiquait notamment du moulage machine et du moulage à la main d’après modèle.

Le musée est installé sur le site de l’ancienne fonderie, avec une scénographie repensée pour présenter les principales pièces après la liquidation aux enchères de la fonderie. On y retrouve la reconstitution d’un cubillot qui servait à mettre en fusion la fonte.

