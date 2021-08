Bourg-Argental Musée de la ferme à l'ancienne Bourg-Argental, Loire Visite du musée de la vie rurale Musée de la ferme à l’ancienne Bourg-Argental Catégories d’évènement: Bourg-Argental

17 – 19 septembre Visite du musée de la vie rurale * Venez découvrir ou re-découvrir matériels, outils, ustensiles de ménage, petit électroménager (1930/60); assister à une démonstration de battage de céréales, suivi du vannage; voir des animaux de la ferme; … *

vendredi 17 septembre – 15h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h00

Musée de la ferme à l’ancienne 1 chemin de Morel, 42220 Bourg-Argental, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Bourg-Argental 42220 Loire

04 77 39 60 75 Crédits : La Ferme à l’ancienne Gratuit

