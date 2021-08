Circuit de la faïence Musée de la faïence, 18 septembre 2021 14:30, Sarreguemines.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la faïence. Gratuit|Sur inscription museum@mairie-sarreguemines.fr

18 et 19 septembre

Circuit de la faïence

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Inscription obligatoire. Dans la limite des places disponibles.



Musée de la faïence 15-17 rue Poincaré, Sarreguemines, 57200 Sarreguemines 57430 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62965506.jpg 03 87 98 93 50 http://www.sarreguemines-museum.eu

Le musée de la Faïence est installé dans les anciens appartements de Paul de Geiger, directeur des Faïenceries de Sarreguemines entre 1871 et 1914.

Le cœur du musée est un jardin d’hiver construit en 1880, classé au titre des Monuments historiques. Le musée, mémoire de cette industrie qui a fait la renommée de la ville, possède de riches collections de céramiques, qui témoignent de la diversité des styles proposés par la faïencerie pour couvrir tous les goûts et besoins de sa clientèle en matière de décoration et d’arts de la table. Faïence, grès ou porcelaine, toute la gamme des produits céramiques est représentée.

Mais le musée n’a pas toujours eu vocation a conserver de la céramique. Les premières collections de l’établissement (archéologie, ethnologie extra-européenne, arts et traditions populaires ou encore militaria) sont actuellement présentées dans le cadre de l’exposition Arquebuse et Te tempo. Un voyage à la croisée de l’espace et du temps, c’est l’ambition de cette exposition, qui retrace l’histoire des collections anciennes des musées de Sarreguemines. Depuis la création du musée, au début des années 1920, achats et dons enrichissent les collections : archéologie, arts et traditions populaires, armes anciennes, ethnologie… et la première automobile de Sarreguemines ! Certains objets racontent une histoire liée à la vie des Lorrains ou encore à la vie d’autres peuples, notamment africains ou océaniens, et ce, à différentes périodes historiques. D’autres surprennent par les anecdotes qui les entourent : un pistolet fabriqué par un « original » mosellan, un tambour africain repeint pour Carnaval, des faux moyenâgeux du XIXe siècle ou encore un échange étonnant d’un vase contre une clé carolingienne…

Crédits : ©Ville de Sarreguemines Gratuit|Sur inscription ©Musées de Sarreguemines