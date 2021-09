Quimper Musée de la Faïence - Quimper Finistère, Quimper Musée de la faïence / JEP 2021 Musée de la Faïence – Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Musée de la faïence / JEP 2021 Musée de la Faïence – Quimper, 18 septembre 2021 10:00, Quimper. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Faïence – Quimper. Gratuit|Sur inscription https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm

18 et 19 septembre Musée de la faïence / JEP 2021 * Visite Libre – Samedi et Dimanche / 10h-18h

Le Musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage dans l’univers de la faïence, cette grande tradition artisanale et industrielle. « Keraluc, une faïencerie Au service des artistes »

Visites guidées : Samedi / 11h, 14h30, 15h30 – Dimanche / 11h et 14h30

L’exposition 2021 du Musée de la Faïence met à l’honneur la création céramique de plusieurs artistes, condisciples au sein de la Manufacture Keraluc. Cette pépinière de talents a ouvert le monde de la céramique de Quimper aux artistes dans les années 1950 *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

e-réservation* / Groupes limités / Pass sanitaire

Musée de la Faïence – Quimper 14, rue Bouquet, 29000, Quimper

Rares sont les villes dont le nom est lié à un art, une passion. Quimper a la chance de figurer parmi celles-ci. Associée à l’univers de la faïence depuis déjà plus de trois cent ans, Quimper a aujourd’hui un musée digne de cette grande tradition artisanale et industrielle.

Le musée de la Faïence sera pour vous l’occasion d’entreprendre un enrichissant voyage à travers les siècles.

Une exposition de cinq cent pièces, dont certaines sont uniques, est régulièrement renouvelée grâce à une collection de plus de deux mille œuvres, compositions d’inspiration religieuse, historique, scènes de la vie quotidienne ou dessins abstraits, figées dans cette matière noble et belle.

Musée de la Faïence

