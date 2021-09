Portraits à la barbotine. Musée de la Faïence, 18 septembre 2021 10:00, Montereau-Fault-Yonne.

Les artistes Fred Soupa et Christine Coste ont conçu un dispositif tout à fait original : la drawning-box.

Venez réaliser vos portraits à la barbotine

Le Musée municipal de la Faïence de Montereau a été ouvert au public en 1985, après son installation dans les locaux de l’ancienne poste de la ville. La restauration et le réaménagement du bâtiment permettent d’y exposer actuellement 400 pièces couvrant une période de près de deux siècles. Le musée a pour vocation d’exposer la production des faïenciers qui s’installèrent dans la ville de la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui créèrent”la Faïence de Montereau”. Cette faïence bien particulière, qui fut dès ses origines essentiellement une faïence fine, à pâte clair et engobe transparente, connut son heure de gloire dans la deuxième moitié du XIXe siècle, lors notamment de la fusion de la faïencerie de Montereau avec la manufacture de Creil. Le style et les formes de la Faïence de Montereau ont évolué pendant deux siècles suivant l’histoire de la faïencerie qui passa entre les mains de différents directeurs artistiques, qui créèrent leurs modèles en fonction des goûts bourgeois de leur époque. C’est ainsi que la production de Montereau a acquis son caractère éclectique et sa richesse artistique. Inaugurée en février 2012 la salle Paul Quevers est consacrée à la Bataille de Montereau du 18 février 1814, une des dernières victoires de Napoléon Ier. Une scénographie visuelle et sonore vous permet d’en suivre le déroulement et d’en saisir l’intensité.

