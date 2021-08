Nevers Musée de la faïence et des Beaux-arts Nevers, Nièvre Le musée dans tous les sens ! Musée de la faïence et des Beaux-arts Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Vendredi 17 septembre, 18h30 Le musée dans tous les sens ! * Créé dans les années 1840 par la municipalité de Nevers, à l’hôtel de ville, le musée déménage dans les années 1910 dans l’ancien palais épiscopal, acquis et offert à la ville par un mécène, Frédéric Blandin. Le musée compte depuis 13 salles d’exposition permanente et une salle d’exposition temporaire qui s’étendent sur 2 100 m2 de vestiges médiévaux, de réhabilitations et de constructions neuves. Un choix architectural associe pierre et bois, bâtiment contemporain et constructions anciennes. *

Liée à l’histoire de Nevers, grand pôle faïencier depuis le XVIème siècle, sa collection maîtresse (grands plats ornementaux, carreaux de pavage, bouteilles à décors, statues, plaques décoratives ou objets atypiques), s’accompagne d’une collection de verres émaillés, unique en France. Au-delà des œuvres, la réouverture du musée invite à une redécouverte de ce monument. En effet, les travaux ont permis la réhabilitation des anciens bâtiments médiévaux de l’abbaye Notre-Dame, ainsi que de l’Hôtel Roussignol du XIXème siècle, complétés par des constructions neuves. Le choix architectural d’associer pierre et bois, bâtiment contemporain et constructions anciennes, fait de ce musée un des éléments architecturaux majeurs de la ville de Nevers.

