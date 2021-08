Malicorne-sur-Sarthe Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe, Sarthe Visite familiale Musée de la faience et de la céramique Malicorne-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Malicorne-sur-Sarthe

Visite familiale Musée de la faience et de la céramique, 18 septembre 2021 15:00, Malicorne-sur-Sarthe. Journée du patrimoine 2021 Musée de la faience et de la céramique. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique 02 43 48 07 17, http://www.musee-faience.fr

18 et 19 septembre Visite familiale * Visite thématique familiale « A la recherche du décor ».

Avec des masques en faïence, réalisés pour l’occasion, les visiteurs sont invités à rechercher dans les collections du musée, les décors qui ont inspirés ces créations. Etant donné que le nombre de places est limité, se renseigner pour la réservation. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

Nombre de place limité à 15 personnes / réservation à l’accueil du Musée

Musée de la faience et de la céramique 24 rue victor Hugo, Malicorne Malicorne-sur-Sarthe 72270 La Ménagerie Sarthe

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 43 48 07 17 https://musee-faience.fr/

Visite des collections aux rythmes des explications rapides des médiateurs.

Crédits : @ CDC Val de Sarthe Gratuit

