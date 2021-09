Moustiers-Sainte-Marie Musée de la Faience de Moustiers Alpes-de-Haute-Provence, Moustiers-Sainte-Marie Visite guidée au Musée de la Faïence Musée de la Faience de Moustiers Moustiers-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Moustiers-Sainte-Marie

Visite guidée au Musée de la Faïence Musée de la Faience de Moustiers, 18 septembre 2021 10:00, Moustiers-Sainte-Marie. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Faience de Moustiers. Gratuit Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

18 et 19 septembre Visite guidée au Musée de la Faïence * Venez découvrir la collection du Musée de la Faïence et le riche patrimoine de Moustiers avec une visiste guidée ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

*

Entrée libre

Musée de la Faience de Moustiers Rue du Seigneur Bertet de la Clue 04360 Moustiers Sainte Marie Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Le Musée de la Faience est situé au rez-de- chaussée d’un ancien hôtel particulier du XVIIIème siècle.

Plus de trois siècles d’histoire de la faience sont proposés aux visiteurs en passant de la terre vernissée ,aux pièces anciennes et en se terminant sur des créations contemporaines.

Le musée comprend neuf salles d’expositions , toutes de plain-pied ou accessibles par des plans inclinés .

La dernière étant consacrée aux manifestations temporaires ,changeant annuellement.

Une courte vidéo démontre aux visiteurs les techniques de fabrication de la faience.

Crédits : Tessa CHABAUD Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Moustiers-Sainte-Marie Autres Lieu Musée de la Faience de Moustiers Adresse Rue du Seigneur Bertet de la Clue 04360 Moustiers Sainte Marie Ville Moustiers-Sainte-Marie Age maximum 99 lieuville Musée de la Faience de Moustiers Moustiers-Sainte-Marie