Barrême Musée de la Distillerie Alpes-de-Haute-Provence, Barrême Visite guidée du musée de la Distillerie Musée de la Distillerie Barrême Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Barrême

Visite guidée du musée de la Distillerie Musée de la Distillerie, 18 septembre 2021 11:00, Barrême. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Distillerie. Gratuit 06 79 01 78 25, contact@secrets-de-fabriques.fr

18 et 19 septembre Visite guidée du musée de la Distillerie * Vous pourrez découvrir l’histoire de la petite fleur bleue en Provence, son utilisation au cours des siècles, le développement de sa cueillette puis de sa culture et de sa distillation. Trois horaires de visite guidée sont proposés le samedi 18/09 : 11h, 15h et 17h

Deux horaires de visite guidée sont proposés le dimanche 19/09 : 11h et 16h *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Sur inscription

Musée de la Distillerie 04330 Barrême Barrême 04330 Alpes-de-Haute-Provence

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83670420.jpg 06 79 01 78 25 http://www.secrets-de-fabriques.fr/musees-et-parcours/les-sites/la-distillerie-de-barreme https://www.facebook.com/Secrets-de-Fabriques-1455793451367930/?hc_ref=ARRpdeFLmhIeLu_ViWfNHi5iYYz8dnv7sRvGsIaZL6MbYJDL3mFMj8kCrxJLuqB7WxY

Musée de la Distillerie de lavande de Barrême

Crédits : Verdon Pictures Gratuit Secrets de Fabriques

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Barrême Autres Lieu Musée de la Distillerie Adresse 04330 Barrême Ville Barrême lieuville Musée de la Distillerie Barrême