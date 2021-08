Tarbes Musée de la déportation et de la résistance Hautes-Pyrénées, Tarbes Animation pour scolaires / Levez les yeux ! Musée de la déportation et de la résistance Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Journée du patrimoine 2021 Musée de la déportation et de la résistance. Gratuit|Sur inscription musee.deportation@mairie-tarbes.fr, 05 62 51 11 60

Vendredi 17 septembre, 09h00, 10h45, 14h00, 15h45 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! * Au départ du musée de la Déportation, plongez dans le passé de Tarbes en temps de guerre. Au fil des rues, en compagnie de l’équipe du musée, les élèves et leurs enseignants découvriront que derrière tout édifice insoupçonnable se cache une histoire riche.

La visite du centre amènera également les jeunes visiteurs à lever les yeux sur les nombreux dispositifs mémoriels du centre-ville (plaques de rue, stèles et monuments).

Une visite libre du musée de la Déportation concluera cette plongée dans les décennies 1940. Cette animation est proposée tout au long du vendredi 17 septembre, 4 créneaux sont disponibles, sur réservation. *

Réservation obligatoire (25 élèves maximum)

Musée de la déportation et de la résistance 63 rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes Tarbes 65000 Sainte-Anne Hautes-Pyrénées

05 62 51 11 60 http://www.tarbes.fr

Créé à l’origine par les 18 associations locales d’anciens combattants résistants ou déportés, le musée, inauguré en 1989 dans une ancienne école, affiche les souvenirs collectés par les protagonistes eux-mêmes. Lieu de mémoire, cette institution demeure sensible par les thèmes abordés, la résistance et la déportation, et surtout par la présence active des témoins de cette histoire. Le musée se propose aujourd’hui de poursuivre et développer les missions que s’étaient fixées les fondateurs : faire connaître aux générations présentes et futures les actions menées par la résistance et le drame de la déportation, conserver la mémoire de ceux qui ont par leur sacrifice contribué à la liberté, développer un centre d’étude et de documentation. Des recherches en cours devraient éclairer l’action fondamentale des réseaux de passeurs dans les Pyrénées et leurs relations avec les réseaux espagnols.

Crédits : © Musée de la Déportation et de la Résistance – Mairie de Tarbes Gratuit|Sur inscription

