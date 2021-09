Chaumont Musée de la Crèche Chaumont, Haute-Marne Visite guidée «Sous la peinture, l’or !» Musée de la Crèche Chaumont Catégories d’évènement: Chaumont

Visite guidée «Sous la peinture, l'or !» Musée de la Crèche, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Visite guidée «Sous la peinture, l’or !» * Le fonds de sculptures hispaniques du musée recèle bien des trésors. Venez les découvrir en participant à cette visite guidée. Toujours sur bois et toujours peintes, celles-ci présentent une riche polychromie réalisée a sgraffito : le peintre dore son œuvre avant de la peindre complétement, puis incise au stylet la peinture pour créer des motifs dorés aussi fins que variés. La visite présentera cette technique décorative et le vaste répertoire des motifs reflétant l’évolution des styles du XVIe au XVIIIe siècle. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

Gratuit. Départ des visites guidées : samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h, 15h et 16h. Durée : 30 minutes environ.

Musée de la Crèche 1 rue des Frères Mistarlet, 52000 Chaumont

Le Musée de la Crèche est une annexe du musée d’Art et d’Histoire de Chaumont. Le fonds du musée, unique en son genre en France, est principalement constitué d’une riche collection particulière de crèches anciennes acquise en 1976 par la Ville de Chaumont, de dépôts de l’État et d’acquisitions réalisées ultérieurement. Ainsi se mêlent, conformément à l’esprit baroque, personnages contemporains modestes et personnages exotiques luxueusement vêtus.

Le musée conserve également des crèches françaises aux petits personnages en verre filé de Nevers (XVIIIe-XIXe siècles) et des Enfants Jésus de cire (XVIIe-XIXe siècles).

