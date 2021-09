Panissières Musée de la cravate et du textile Loire, Panissières Lectures sous l’arbre Musée de la cravate et du textile Panissières Catégories d’évènement: Loire

Samedi 18 septembre, 15h00 Lectures sous l’arbre * Plongez dans l’univers incroyable des arbres avec deux comédiens de la Cie Lalalachamade qui interprètent des extraits du roman “L’arbre-monde” de Richard Powers. Durée 45 min. A partir de 12 ans. Avec le soutien de la Communauté de communes Forez-Est. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

Entrée gratuite – Pass sanitaire – Jauge limitée.

Musée de la cravate et du textile 7 rue Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Panissières 42360 Loire

04 77 26 23 46 http://www.musee-de-la-cravate.com https://www.facebook.com/museecravatepanissieres/

Le musée est installé dans une ancienne manufacture de toile construite en 1856. Elle a fonctionné jusqu’en 1982, tissant du linge de table damassé en chanvre puis en lin et coton. Ces bâtiments sont le témoignage du patrimoine industriel textile des XIXe et XXe siècles, très présent dans la région.

De l’ancien bureau du patron jusqu’au jardin, en passant par l’usine et la calandre, découvrez l’histoire du tissage dans les Montagnes du Matin et ses spécificités : la cravate, les toiles de chanvre, la soierie, la gaze à bluter, le linge de maison en damassé.

