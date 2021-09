Panissières Musée de la cravate et du textile Loire, Panissières Comprendre la machine à vapeur Musée de la cravate et du textile Panissières Catégories d’évènement: Loire

18 et 19 septembre Comprendre la machine à vapeur * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée gratuite – Pass sanitaire – Jauge limitée.

Musée de la cravate et du textile 7 rue Jacquard, 42360 Panissières, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Panissières 42360 Loire

04 77 26 23 46 http://www.musee-de-la-cravate.com https://www.facebook.com/museecravatepanissieres/

Le musée est installé dans une ancienne manufacture de toile construite en 1856. Elle a fonctionné jusqu’en 1982, tissant du linge de table damassé en chanvre puis en lin et coton. Ces bâtiments sont le témoignage du patrimoine industriel textile des XIXe et XXe siècles, très présent dans la région.

De l’ancien bureau du patron jusqu’au jardin, en passant par l’usine et la calandre, découvrez l’histoire du tissage dans les Montagnes du Matin et ses spécificités : la cravate, les toiles de chanvre, la soierie, la gaze à bluter, le linge de maison en damassé.

