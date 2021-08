Metz Musée de la Cour d'Or Metz, Moselle « Qu’est-ce que c’est que ce truc ? » Musée de la Cour d’Or Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

« Qu’est-ce que c’est que ce truc ? » Musée de la Cour d’Or, 18 septembre 2021 15:15, Metz. Journée du patrimoine 2021 Musée de la Cour d’Or. Gratuit|Sur inscription 03 87 20 13 20, 03 57 883 883

Samedi 18 septembre, 15h15 « Qu’est-ce que c’est que ce truc ? » * *

samedi 18 septembre – 15h15 à 16h15

*

Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1h. Type de visite : visite à destination des adultes et des enfants à partir de 6 ans.

Musée de la Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Metz 57000 Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location29809981.jpg 03 87 20 13 20 http://www.metzmetropole.fr https://www.facebook.com/MuseeDeLaCourdOr

Installé dans le cœur historique de Metz depuis 1839, ce musée retrace l’histoire de la ville et du pays messin de l’Antiquité gallo-romaine à nos jours. Le visiteur y découvre des collections pluridisciplinaires : archéologie, histoire, architecture et beaux arts. Les thermes antiques découverts in situ en 1932 servent de cadre à la présentation de la vie quotidienne en Gaule romaine ; ils côtoient également un remarquable ensemble de stèles funéraires et d’œuvres sculptées. Autre point fort, les collections médiévales : tombes mérovingiennes, statuaire religieuse présentée dans l’imposant Grenier de Chèvremont. La collection de peintures offre un panorama des écoles européennes de la Renaissance au XIXe siècle. Elle privilégie les grands artistes originaires de Metz.

Crédits : ©L. Kieffer ; musée de La Cour d’Or – Metz Métropole Gratuit|Sur inscription ©Musée de La Cour d’Or – Metz Métropole

Détails Heure : 15:15 - 16:15 Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Musée de la Cour d'Or Adresse 2 rue du Haut Poirier, 57000 Metz Ville Metz Age minimum 6 Age maximum 99 lieuville Musée de la Cour d'Or Metz