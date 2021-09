Contami a Corsica! Musée de la Corse, 19 septembre 2021 14:00, Corte.

Journée du patrimoine 2021

Dimanche 19 septembre, 14h00

Contami a Corsica!

CONTAMI A CORSICA!

Projection d’un film d’animation artisanale sur le thème du patrimoine et de la langue corse réalisé cet été par la Compagnie Sous le Ciel avec 50 enfants de Haute-Corse. Un petit écrin de poésie, drôle et touchant sur les trésors de notre patrimoine tressant avec délicatesse passé et présent pour faire fleurir l’avenir. A ne pas manquer !

Réalisé avec le soutien de la Cullettività di Corsica, l’association Pratica Lingua, la DRAC Corse, la Communauté de Communes l’Oriente, la ville de Bastia et la ville de Corte.

Rendez-vous dans le nid d’aigle de la citadelle de Corte. L’heure sera précisée selon la météo!

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire à partir de 18 ans. Adresse mail de contact : museudiacorsica@isula.corsica



Musée de la Corse La citadelle, 20250 Corte Corte 20250 Haute-Corse

Le musée régional d’anthropologie de la Corse a ouvert ses portes en juin 1997 afin d’accueillir le fonds d’ethnographie collecté par le père Doazan. L’architecte Andrea Bruno fait du musée de la Corse un véritable musée de site, inséré au cœur de la citadelle de Corte et en harmonie avec elle, un espace propice à la découverte d’une culture et de son territoire. Il traite de la Corse traditionnelle – société, économie, culture – et contemporaine, en s’intéressant aux dynamiques de la Corse d’aujourd’hui. Ses collections font du musée de la Corse l’institution ressource en matière d’ethnographie de la Corse entre la fin du XIXe siècle et les années 1970.

Crédits : Compagnie Sous Le Ciel Gratuit