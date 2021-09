Cycle conférences autour de l’exposition “1898, Matisse en Corse, un pays merveilleux” Musée de la Corse, 18 septembre 2021 14:30, Corte.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la Corse. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h30

Cycle conférences autour de l’exposition “1898, Matisse en Corse, un pays merveilleux”

*

Entrée libre de 10h à19h.

Salle de convivialité du musée de la Corse

Programme:

– 14h30 :

Matisse: la féérie de couleurs du peintre du Nord par Dominique Szymusiak, Conservateur honoraire du musée Matisse du Cateau-Cambrésis, commissaire de l’exposition temporaire «1898, Matisse en Corse, un pays merveilleux ».

Henri Matisse est né le 31 décembre 1869, au Nord de la France. Héritier de la somptuosité des couleurs qu’utilisaient les primitifs flamands tels que Memling ou Van Eyck, toute sa vie, Matisse n’aura de cesse d’aller chercher la lumière pour la transformer en couleur. Dominique Szymusiak invite le public à une lecture des couleurs du Nord et de leurs influences sur l’œuvre de Matisse pour transmettre la joie et « l’élévation d’esprit », quêtes principales de la vie du peintre.

-16.00 :

Henri Matisse : A la lumière du Sud par Marie-Thérèse Pulvenis de Seligny, conservateur honoraire du patrimoine, conservatrice à Nice du musée des Arts Asiatiques de 1990 à 1995, directrice du musée Matisse de Nice de 1997 à 2016.

Matisse est de ces artistes pour lesquels la lumière non seulement est associée à la couleur mais encore à la couleur devenue lumière. Marie Thérèse Pulvenis De Seligny explore lors de sa conférence, le rapport du peintre à la lumière du Midi et de la Méditerranée et en quoi cela a révolutionné l’œuvre de l’artiste.

+ d’infos sur www.museudiacorsica.corsica

*

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

*

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans. Adresse mail de contact : museudiacorsica@isula.corsica



Musée de la Corse La citadelle, 20250 Corte Corte 20250 Haute-Corse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location77540440.jpg http://www.museudiacorsica.corsica

Le musée régional d’anthropologie de la Corse a ouvert ses portes en juin 1997 afin d’accueillir le fonds d’ethnographie collecté par le père Doazan. L’architecte Andrea Bruno fait du musée de la Corse un véritable musée de site, inséré au cœur de la citadelle de Corte et en harmonie avec elle, un espace propice à la découverte d’une culture et de son territoire. Il traite de la Corse traditionnelle – société, économie, culture – et contemporaine, en s’intéressant aux dynamiques de la Corse d’aujourd’hui. Ses collections font du musée de la Corse l’institution ressource en matière d’ethnographie de la Corse entre la fin du XIXe siècle et les années 1970.

Crédits : © CdC, musée de la Corse/Graphisme Graphica Gratuit