Journée du patrimoine 2021 Musée de la Chaussure. Gratuit

18 et 19 septembre

Plus d’une trentaine d’artisans d’art investiront le bel écrin des jardins du Musée de la Chaussure à Romans-sur-Isère à l’occasion de la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine.

Ces professionnel(le)s échangeront avec vous, avec passion, sur leurs métiers et partageront leurs savoir-faire d’exception.

Au programme de ce week-end, découvertes et démonstrations des métiers de tapissiers, maroquiniers, bijoutiers, vitraillistes, enlumineurs, céramistes, modistes, ébénistes…

ATELIERS PARTICIPATIFS SAMEDI À PARTIR DE 15H ET DIMANCHE À PARTIR DE 11 H.

Musée de la Chaussure, rue Bistour, portail Roger Vivier. Organisateur : Ville de Romans

www.ville-romans.fr

La journée de samedi se prolongera en nocturne dans une ambiance créative, musicale et lumineuse jusqu’à 22h :

– CONCERT À PARTIR DE 20H (DUO KIMILÉ), DÉCORATION LUMINEUSE, BAR ÉPHÉMÈRE ET FOOD TRUCK pour se restaurer.

– CRÉATION D’UNE OEUVRE SCULPTURALE tout au long de la journée de samedi et de dimanche, véritable performance artistique.

Organisateur : Ville de Romans – https://www.ville-romans.fr/

◆ A PERLINA ROSSA ÉLISABETH RICCI VERRIÈRE AU CHALUMEAU

https://www.facebook.com/A-perlina-rossa-360472324630176

◆ ABEL BLANCHE MODISTE, CRÉATRICE DE CHAPEAUX

www.blancheabel.fr

◆ ARTFER-ATELIER3C CATRINE CAILLET SCULPTEUSE SUR MÉTAL

http://artfer-atelier3c.jimdofree.com

◆ ATELIER BEYSSAC PIERRE-HENRI BEYSSAC MARQUETEUR, RESTAURATEUR ET CRÉATEUR DE MOBILIER (MOF) www.atelierbeyssac.com

◆ ATELIER LA MAISON ROSE SANDRINE PAGET CÉRAMISTE

https://www.facebook.com/AtelierLaMaisonRose

◆ ATELIER TERRAHLIA LAURENCE MORISSE SCULPTRICE CÉRAMISTE

https://www.facebook.com/Laurence-Morisse-Sculpteur-383158895427246

◆ ATELIER TEXTILE DOMINIQUE CHAPRE MODISTE ET CRÉATRICE TEXTILE

https://www.dominiquechapre.com

◆ ATOUT BOIS PHILIPPE CREUSEFOND TOURNEUR SUR BOIS

https://atoutbois.pagesperso-orange.fr/accueil.1.html

◆ CASSANDRE FABRIC CASSANDRE PECOLO TAPISSIÈRE DÉCORATRICE

www.cassandrefabric.com

◆ CRÉA’GINATION MARIE LEUPERT CRÉATRICE D’OBJETS DIVERS ET CADRE EN FILS

https://www.facebook.com/Créagination-104027498274153

◆ CREDO BOUTIS DOMINIQUE FAVE BRODEUSE D’ART

https://www.boutisbydominiquefave.com

◆ DIDINE ET TRALALA SANDRINE MARRUCHO MAROQUINIÈRE – SACS ET ACCESSOIRES

https://www.didine-tralala.fr

◆ ÉBÉNISTERIE DE LA PLAINE SERGE DEBRIE ÉBÉNISTE

debreiserge@wanadoo.fr

◆ GADOUILLE SYLVIE RIFFARD FABRICANTE D’OBJETS TEXTILES

https://www.etsy.com/shop/Gadouille

◆ KARL TAPISSIER ANTHONY KARL TAPISSIER

www.Karl-tapissier-store-Drome.fr

◆ L’ATELIER DE MAGRITT MME THISSE CRÉATRICE DE SACS À MAIN ET ACCESSOIRES

https://latelierdemagritt.bigcartel.com

◆ L’ATELIER DU RESSORT MARIANNE GRAILLAT TAPISSIÈRE D’AMEUBLEMENT

https://www.facebook.com/GraillatMarianne

◆ LAURENCE LÉPINE CÉRAMISTE

https://www.laurence-lepine.fr

◆ LE CHATON ET SA POULETTE ISABEL NUNEZ CRÉATRICE DE COFFRETS SOUVENIRS DE NAISSANCE, BIJOUX ET AUTRES CRÉATIONS ARTISANALES

www.lechatonetsapoulette.fr

◆ LET’S SHINE LEOTARDS LAETITIA MÉZARD FABRICANTE ET CUSTOMISATION DE TENUES DE SPORT www.lets-shine.fr

◆ MAIA AMIEL CRÉATRICE EN ART TEXTILE

www.maiaamiel.com

◆ PEINTURES PATINES ET PINCEAUX MICHELLE HALATSIS PEINTRE EN DÉCOR ET RESTAURATRICE DE MEUBLE http://www.peinturespatinesetpinceaux.fr

◆ SOPHIE BEAUJARD ILLUSTRATRICE, GRAVEURE

https://www.artdutimbregrave.com/artiste/beaujard-sophie

◆ SOPHIE VAN MOFFAERT CÉRAMISTE ET PEINTRE À L’ENCAUSTIQUE

https://sophievanmoffaert.com

◆ TEIKA HANDMADE ALINA CELISCEVA MAROQUINIÈRE ET CRÉATRICE DE CHAUSSURE

https://www.instagram.com/teika.shoes

◆ TERRALAURA CERAMICA LAURA GRASSO POTIÈRE

https://www.terralaura-ceramica.com

◆ VERR’MEILLES SERGE BRET VERRIER

https://www.facebook.com/verrmeilles

samedi 18 septembre – 10h00 à 22h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires.



Musée de la Chaussure rue Bistour, 26100 Romans sur Isère Romans-sur-Isère 26100 Drôme

Crédits : ®Marianne Graillat Gratuit ®Ville de Romans