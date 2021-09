Douai Musée de la chartreuse Douai, Nord Visite guidée “Lumière sur le plan en relief de Douai” Musée de la chartreuse Douai Catégories d’évènement: Douai

Nord

Visite guidée “Lumière sur le plan en relief de Douai” Musée de la chartreuse, 18 septembre 2021 10:00, Douai. Journée du patrimoine 2021 Musée de la chartreuse. Gratuit

18 et 19 septembre Visite guidée “Lumière sur le plan en relief de Douai” * Le plan-relief part en restauration pour plusieurs années. Ces journées sont l’occasion de lui dire « au-revoir » et de comprendre les enjeux de conservation de ce magnifique objet illustrant précisément la ville vers 1700. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 10h20

samedi 18 septembre – 11h30 à 11h50

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h20

samedi 18 septembre – 14h45 à 15h05

samedi 18 septembre – 15h45 à 16h05

samedi 18 septembre – 16h45 à 17h05

dimanche 19 septembre – 10h00 à 10h20

dimanche 19 septembre – 14h30 à 14h50

dimanche 19 septembre – 17h30 à 17h50

Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux – 59500 Douai Douai 59500 Nord

03 27 71 38 80 http://www.museedelachartreuse.fr

Le musée de la Chartreuse, installé depuis 1958 dans l’ancien couvent des Chartreux, propose une riche collection de beaux-arts, principalement composée par des peintures, sculptures et objets d’art italien, flamand, hollandais et français, datant du XVe siècle à nos jours. Cette collection a été constituée à partir de saisies révolutionnaires et a été régulièrement enrichie tout au long des XIXe et XXe siècles par des dons importants, ainsi que par des achats de choix et des dépôts de l’État devenus aujourd’hui propriété municipale. Les bâtiments sont entourés de jardins, dont une partie est en train d’être recréée en jardins monastiques.

Crédits : ©Musée de la Chartreuse Gratuit

Musée de la chartreuse Adresse 130 rue des Chartreux - 59500 Douai Ville Douai