Jeux – Il n’y a pas d’âge pour s’amuser ! Musée de la chartreuse, 18 septembre 2021 15:00, Douai. Journée du patrimoine 2021 Musée de la chartreuse. Gratuit

18 et 19 septembre Jeux – Il n’y a pas d’âge pour s’amuser ! * JOUONS AUX CARTES : Un jeu de cartes débarque au musée, venez le tester en avant-première. À partir de 7 ans – Samedi de 15h à 17h. JEU DE PISTE : Débusquez les pièces du puzzlz et retrouvez l’oeuvre dans le musée. À partir de 6 ans – Dimanche à 10h30, 15h et 17h. JEUX ANCIENS : En toute liberté dans le cloître du musée. Tout public – Samedi et dimanche en continu *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h15

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h45

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h45

Musée de la chartreuse 130 rue des Chartreux – 59500 Douai Douai 59500 Nord

03 27 71 38 80 http://www.museedelachartreuse.fr

Le musée de la Chartreuse, installé depuis 1958 dans l’ancien couvent des Chartreux, propose une riche collection de beaux-arts, principalement composée par des peintures, sculptures et objets d’art italien, flamand, hollandais et français, datant du XVe siècle à nos jours. Cette collection a été constituée à partir de saisies révolutionnaires et a été régulièrement enrichie tout au long des XIXe et XXe siècles par des dons importants, ainsi que par des achats de choix et des dépôts de l’État devenus aujourd’hui propriété municipale. Les bâtiments sont entourés de jardins, dont une partie est en train d’être recréée en jardins monastiques.

