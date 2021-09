Visite commentée de l’exposition “Flamenca !” MUSÉE DE LA CAMARGUE, PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE, 19 septembre 2021 14:00, Arles.

Journée du patrimoine 2021 MUSÉE DE LA CAMARGUE, PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur|Handicap psychique 0490971082, musee@parc-camargue.fr

Dimanche 19 septembre, 14h00

Visite commentée de l’exposition “Flamenca !”

*

Pour cette 37ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, le Musée de la Camargue propose une visite de l’exposition « Flamenca ! » associée aux Rencontres d’Arles, avec Estelle Rouquette, conservateur du musée et Cécil Ka, auteur-photographe, les co-commissaires de l’exposition.

Cécil Ka photographie celles et ceux qui s’habillent lors de la feria de Séville, et que le costume sévillan contemporain transforme en une autre version d’eux-mêmes les jours de fête… Afin de montrer la transformation du corps et de l’expression induites par l’incarnation de l’identité reflétée par le costume, la photographe met la personne au naturel, simplement vêtue d’un teeshirt gris. Il y a 20 ans, étudiante à l’Université de Séville elle a étudié les similitudes et des différences entre le Parc naturel régional de Camargue et le Parc national de Doñana situé dans le delta du Guadalquivir au sud de Séville. Deux espaces naturels protégés où les représentations mentales ont forgé des identités fortes dont le costume régional est l’une des expressions. En 2020 Cécil Ka débute une nouvelle démarche auprès des personnes qui portent le costume d’Arles. Une exposition du Parc naturel régional de Camargue associée aux Rencontres de la photographie, soutenue par la Compagnie nationale du Rhône (CNR).

▪ Mesures sanitaires : pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans, port du masque obligatoire à partir de 11 ans, fortement conseillé à partir de 6 ans, distanciation sociale, gel hydro alcoolique à l’accueil, désinfection régulière des espaces.

▪ Infos

www.museedelacamargue.com

www.facebook.com/musee.camargue

*

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

*

Inscription indispensable au musée, jauge limitée



MUSÉE DE LA CAMARGUE, PARC NATUREL RÉGIONAL DE CAMARGUE Mas du pont de Rousty 13200 Arles Arles 13200 Bouches-du-Rhône

04 90 97 10 82 http://www.museedelacamargue.com

Musée de la Camargue

Art, nature et société

L’île de Camargue, entre Rhône et Méditerranée, possède un environnement exceptionnel, fruit de la rencontre des eaux douces avec les eaux salées et des activités humaines qui s’y sont développées. Le Parc naturel régional de Camargue a pour vocation de protéger et faire vivre ce patrimoine naturel, culturel et humain pour construire l’avenir de ce territoire.

Un musée

C’est au mas du Pont de Rousty que le Parc naturel régional de Camargue a installé le Musée de la Camargue, vitrine du territoire. Récemment rénovée dans une logique de développement durable, la bergerie, sous sa charpente d’origine, propose une immersion dans la Camargue d’hier et d’aujourd’hui avec l’exposition permanente Le fil de l’eau, le fil du temps.

Pièces historiques, installations interactives, ludiques, sonores, vidéos et œuvres d’art contemporaines invitent petits et grands à surfer entre passé, présent et futur, loin des clichés véhiculés.

Un sentier

L’expérience peut être prolongée grâce au sentier aménagé qui longe le canal et les rizières jusqu’au marais, en passant par la cabane du gardian.

Un programme culturel

Toute l’année, des spectacles, projections, rencontres débats et visites thématiques au musée ou sur le territoire du Parc offrent une approche ludique et différente de la culture camarguaise.

Des parcours artistiques

Au départ du sentier, une œuvre de Tadashi Kawamata, Horizons, invite à s’élever pour méditer sur les enjeux de l’eau dans le delta du Rhône.

Sur le territoire du Parc, le parcours des Sentiers de l’eau invite à sortir des sentiers battus pour voir la Camargue autrement avec les installations de Tadashi Kawamata, Décise, sur les bords du Grand Rhône à Arles et Escale à la station de pompage de la Grande Montlong.

Crédits: Françoise Baussan/Région PACA

Crédits : © Cécil Ka Gratuit|Sur inscription