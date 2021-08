Animations autour de l’exposition « Vernaculaire extraordinaire » Musée de la Bière, 18 septembre 2021 10:30, Stenay.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la Bière. Gratuit

18 et 19 septembre

Animations autour de l’exposition « Vernaculaire extraordinaire »

À 10h30, 14h et 15h, une animation permettra aux enfants de découvrir les spécificités des maisons lorraines.

Durant ces animations d’environ 45 min, un médiateur expliquera aux enfants comment identifier une maison lorraine d’après les caractéristiques de sa façade et à comprendre son aménagement intérieur bien différent du nôtre !

Au programme, découverte de l’usoir et de la flamande, entres autres éléments. Discours sur support numérique et partie création manuelle.

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre. Horaires des animations : 10h30, 14h et 16h. Durée de l’animation : environ 45 min.



Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse

Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et ludique stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe.

La visite du Musée se termine à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée.

