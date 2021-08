Parcours numérique avec l’application Explorama Musée de la Bière, 18 septembre 2021 10:00, Stenay.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la Bière. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Parcours numérique avec l’application Explorama

Le Musée de la Bière propose gratuitement, grâce à Explorama, un jeu de piste sur application mobile.

Découvrez les collections du Musée de la Bière de façon ludique et numérique !

Explorez le monde brassicole à travers un parcours numérique mêlant savoir, découvertes et jeux grâce à l’application gratuite Explorama.

Réalisez ce jeu de quête sur smartphone, seul, entre amis ou en famille ! Tentez de réussir les différentes missions pour évoluer dans le jeu et devenir un véritable explorateur. Photos, énigmes, anecdotes et fiches informatives rythmeront votre parcours et vous permettront d’apprendre tout en vous amusant.

Application « Explorama » à télécharger sur votre smartphone.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Application « Explorama » à télécharger sur votre smartphone. Pensez à venir avec un téléphone chargé.



Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse

Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et ludique stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe.

La visite du Musée se termine à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée.

