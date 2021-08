Ateliers autour de l’exposition « Vernaculaire extraordinaire » Musée de la Bière, 18 septembre 2021 10:00, Stenay.

Journée du patrimoine 2021 Musée de la Bière. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Ateliers autour de l’exposition « Vernaculaire extraordinaire »

Des ateliers pour les enfants, en lien avec l’exposition « Vernaculaire extraordinaire », sur le petit patrimoine lorrain, à réaliser en autonomie seront proposés en continu durant le weekend.

– Colorisation de cartes postales anciennes : À l’aide de différents outils (crayons de couleurs, craies grasses, feutres, etc.) redonnez des couleurs aux images en noir et blanc des villages d’autrefois.

– Jeux de cartes « Construit ton village » : Dans votre main des cartes « Matériaux » et « Constructions » vous aideront à bâtir votre village mais attention aux cartes « Bombardement » et « Épidémie » de vos adversaires ! Heureusement vous aurez aussi de quoi vous défendre pour finir votre village avant les autres.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.



Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse

Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et ludique stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe.

La visite du Musée se termine à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée.

Crédits : ©Musée de la Bière