Journée du patrimoine 2021 Musée de la Bière. Gratuit

Vendredi 17 septembre, 10h00

Ateliers graines d’architectes

Le Musée de la Bière participe à l’opération « les enfants du patrimoine » en partenariat avec le CAUE 55.

La veille des Journées européennes du patrimoine, les CAUE proposent aux élèves avec leurs enseignants, de la maternelle au lycée, un programme d’activités gratuites et adaptées au jeune public.

Le Musée de la Bière s’associe à cet événement et propose d’accueillir sur deux créneaux horaires des classes d’élémentaire et collège pour des ateliers « Graines d’architectes ».

La découverte du musée s’accompagne d’un atelier autour de l’architecture du bâtiment qui sert d’écrin aux collections.

Sur une base de géométrie et selon le cycle, les formes du bâtiment seront reproduites en dessin ou en maquette.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Sur inscription.



Musée de la Bière 17 rue du Moulin, 55700 Stenay Stenay 55700 Meuse

Situé entre le Château Fort de Sedan et les Sites de Mémoires de Verdun, le Musée de la Bière de Stenay retrace toute l’histoire des arts et traditions brassicoles, des origines (-12 000 ans) à nos jours, avec plus de 2 500 m² d’exposition. Sa collection de 50 000 œuvres lui permet de proposer un parcours didactique et ludique stimulant aussi bien la vue que le goût, l’odorat, le toucher ou l’ouïe.

La visite du Musée se termine à la Taverne, lieu de vente de produits du terroir et de dégustation avec un large choix de bières artisanales et industrielles de fermentation haute, basse et spontanée.

