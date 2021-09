Wœrth Musée de la Bataille du 6 août 1870 Bas-Rhin, Wœrth Plongez dans la « Bataille de Reischoffen » Musée de la Bataille du 6 août 1870 Wœrth Catégories d’évènement: Bas-Rhin

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Musée de la Bataille du 6 août 1870 2 rue du Moulin, 67360 Woerth Wœrth 67360 Bas-Rhin

Le château de Woerth abrite le Musée de la bataille du 6 août 1870. Construit au XIVe siècle, le château sera agrandi au XVIe siècle : à la tour médiévale sont accolées deux ailes dont la principale est datée de 1554-1555. Au XXe siècle, ajouts d’éléments dans le style néo-renaissance. Le donjon et son escalier à vis ainsi que les façades, toitures et escalier extérieur de l’aile principale sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 2002. Le musée est consacré à la bataille nommée « Bataille de Reischoffen » du 6 août 1870, qui concerne les communes de Froeschwiller et de Woerth. La plupart des objets exposés ont été trouvés sur le champ de bataille. Les tableaux d’Edouard Detaille et de Georges Louis Hyon évoquent cet épisode de la Guerre de 1870.

