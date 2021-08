Angoulême Musée de la Bande Dessinée Angoulême, Charente Redécouvrez la bande-dessinée à travers deux expositions Musée de la Bande Dessinée Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

18 et 19 septembre Redécouvrez la bande-dessinée à travers deux expositions * La Cité vous propose deux journées thématiques autour des expositions « Picasso et la bande dessinée » le 18 septembre et « Kubuni, bandes dessinées d’Afrique.s » le 19 septembre. Dédicaces, regards croisés, jeux et visites guidées sont au programme.

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Réservation obligatoire pour les évènements. Entrée libre au musée.

Musée de la Bande Dessinée Quai de la Charente, 16000 Angoulême Angoulême 16000 L’Houmeau Charente

https://cibul.s3.amazonaws.com/location69238038.jpg 05 45 38 65 65 http://www.citebd.org

D’anciens chais abritent et valorisent depuis 2009 les collections du musée de la bande dessinée et de la bibliothèque de la Cité : construits peu d’années après la naissance de la « littérature en estampes » imaginée en 1835 par Rodolphe Töpffer, ce remarquable bâtiment industriel a été admirablement restauré et réhabilité.

