Verdun Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville Meuse, Verdun Découvrez des documents de la Grande Guerre Musée de « Guerre » de l’Hôtel de ville Verdun Catégories d’évènement: Meuse

Verdun

Découvrez des documents de la Grande Guerre Musée de « Guerre » de l’Hôtel de ville, 19 septembre 2021 10:00, Verdun. Journée du patrimoine 2021 Musée de « Guerre » de l’Hôtel de ville. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00, 14h00 Découvrez des documents de la Grande Guerre * *

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Gratuit. Entrée libre. Accueil commenté au fil des arrivées. Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans, pass sanitaire obligatoire à partir de 18 ans.

Musée de « Guerre » de l’Hôtel de ville 11 rue du président Poincaré, 55100 Verdun Verdun 55100 Meuse

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57692515.jpg 03 29 86 10 62

Créé en 1925, le musée conserve des documents de la Grande Guerre. Le Musée de Guerre, ainsi créé, est composé de 3 salles : la salle des décorations, la salle de Verdun, où sont exposés, entre autres, des photographies des destructions et des objets ayant appartenu aux grands chefs militaires et la salle du Livre d’Or et des villages détruits.

Crédits : ©Ville de Verdun Gratuit ©S.Rousseau – Ville de Verdun

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Meuse, Verdun Autres Lieu Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville Adresse 11 rue du président Poincaré, 55100 Verdun Ville Verdun lieuville Musée de « Guerre » de l'Hôtel de ville Verdun