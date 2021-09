Collobrières Musée de Collobrières Collobrières, Var Visite libre Musée de Collobrières Collobrières Catégories d’évènement: Collobrières

Var

Visite libre Musée de Collobrières, 18 septembre 2021 10:00, Collobrières. Journée du patrimoine 2021 Musée de Collobrières. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre * Découverte de la géologie varoise et du passé minier.

Venez découvrir les minéraux et les fossiles de notre département. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre – Passe sanitaire

Musée de Collobrières 2, rue Jean Jaurès 83610 Collobrières Collobrières 83610 Var

https://cibul.s3.amazonaws.com/location68680964.jpg 04 94 48 08 00 https://www.collobrieres.fr

Musée de Collobrières : Géologie – Minéralogie – Paléontologie – Passé Minier Varois

Crédits : @MairiedeCollobrières Gratuit @MairiedeCollobrieres

Détails Catégories d’évènement: Collobrières, Var Autres Lieu Musée de Collobrières Adresse 2, rue Jean Jaurès 83610 Collobrières Ville Collobrières lieuville Musée de Collobrières Collobrières