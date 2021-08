Sainte-Léocadie Musée de Cerdagne Pyrénées-Orientales, Sainte-Léocadie Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Spectacle conté et chorégraphié” Musée de Cerdagne Sainte-Léocadie Catégories d’évènement: Pyrénées-Orientales

Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Spectacle conté et chorégraphié” Musée de Cerdagne, 17 septembre 2021 10:00, Sainte-Léocadie. Journée du patrimoine 2021 Musée de Cerdagne. Gratuit|Sur inscription 04 68 04 08 05, musee-cerdagne@pyrenees-cerdagne.com

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00, 15h00 Animation pour scolaires / Levez les yeux ! “Spectacle conté et chorégraphié” * Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le Musée de Cerdagne ouvre ses portes à la Compagnie Montan’Art qui travaille autour du conte, de la voix, du mouvement et des corps. Créée à partir de contes pyrénéens, La peau du loup est une histoire contée à double voix (français/catalan) et chorégraphiée dans une déambulation adaptée au lieu et à ses atmosphères. C’est une histoire qui se vit ! *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

Places limitées

Musée de Cerdagne Avenue Cal Mateu, 66800 Sainte-Léocadie Sainte-Léocadie 66800 Pyrénées-Orientales

04 68 04 08 05 http://www.pyrenees-cerdagne.com http://www.facebook.com/museedecerdagne

Un musée au cœur d’une ancienne ferme de plus de 300 ans !

Lieu incontournable, le musée de Cerdagne vous accueille dans une ancienne ferme traditionnelle cerdane. Au fil de votre visite, vous découvrirez un domaine imposant, ses cours, ses balcons et ses anciens bâtiments agricoles abritant de nombreuses expositions.

Au sud de la maison principale, le jardin potager saura ravir vos sens. Grâce à son parcours sonore, il mêle harmonieusement les savoir-faire traditionnels à des pratiques plus contemporaines.

Les visites accompagnées proposées tout au long de l’année sont l’occasion de découvrir les détails insoupçonnés de ce domaine, comme une peinture murale datant du XVIIIe siècle, ou bien encore des « espanta bruixes », masque en terre cuite aux vertus protectrices…

