Visite du musée de Bressieux Musée de Bressieux, 17 septembre 2021 17:00, Bressieux. Journée du patrimoine 2021. Gratuit

17 – 19 septembre Visite du musée de Bressieux

vendredi 17 septembre – 17h00 à 20h00

samedi 18 septembre – 10h30 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 19h00

Musée de Bressieux 109 Rue de la Porte St Michel 38870 Bressieux Bressieux 38870 Isère

04 74 20 15 45 http://www.musee-bressieux.com

L’exposition permanente retrace l’occupation humaine de Bressieux, de la préhistoire à l’époque moderne. Le mobilier archéologique évoque la vie au château (les objets de la cuisine, blasons, etc.). Des éléments de parure ou pièces de jeux rappellent que le seigneur aimait se distraire et porter de beaux atours.

