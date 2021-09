Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine Musée de Borda, 18 septembre 2021 10:00, Dax.

Journée du patrimoine 2021 Musée de Borda. Gratuit

18 et 19 septembre

Dax Odyssée : 2035 ans d’histoire urbaine

*

Découverte de l’évolution urbaine et architecturale de la ville de Dax depuis ses origines.

Conçue par le musée de Borda, le service Urbanisme et les Archives municipales, en collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France, le Service Historique de la Défense, les Archives départementales des Landes, la Société de Borda et l’Office Intercommunal de Tourisme et du Thermalisme du Grand Dax, cette exposition vise à restituer quatre années de recherches sur l’architecture et l’évolution urbaine de Dax. L’occasion de présenter l’inventaire du riche patrimoine bâti communal, qui nous raconte l’histoire d’un territoire et demeure la mémoire de ses mutations succesives.

Quels choix politiques et contraintes naturelles ont façonné la ville ? Comment le paysage s’est modifié ? Quels ont été les artisans de ces grands changements ? Quelle architecture nous est parvenue ? Autant de questions qui trouvent une réponse illustrée grâce à différents supports tels que les arts graphiques, la photographie, les archives, l’archéologie ou encore les nouveaux outils numériques.

Au croisement de plusieurs disciplines, cette exposition se veut participative, ludique et accessible à tous. Elle s’inscrit dans le projet urbain « Dax 2035 ».

Visite libre de 10h à 18h.

Visites commentées à 11h et 16h.

*

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

*

Gratuit. Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.



Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax 40100 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27828388.jpg 05 58 74 12 91 http://www.dax.fr https://fr-fr.facebook.com/villededax/

Le musée de Borda est installé aujourd’hui dans l’un des édifices les plus anciens de la ville, la chapelle des Carmes. Un couvent des Pères Carmes est implanté à Dax, dès le XIIIe siècle, à l’intérieur des remparts. En 1523, le couvent est abattu et reconstruit « intramuros » dans l’actuelle rue des Carmes. Les Pères Carmes sont confrontés à la Révolution et à la vente du couvent comme bien national. En 1995, la ville de Dax rachète l’immeuble où, à partir de 1997, sont organisées des expositions temporaires.

Crédits : ©Ville de Dax Gratuit © Musée de Borda