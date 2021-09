Dax Musée de Borda Dax, Landes Parole d’experts Musée de Borda Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Parole d’experts Musée de Borda, 18 septembre 2021 10:30, Dax. Journée du patrimoine 2021 Musée de Borda. Gratuit|Sur inscription 05 58 74 12 91

Samedi 18 septembre, 10h30, 15h00 Parole d’experts * Présentation de l’exposition « Dax Odyssée » et parcours urbain à la rencontre des experts archéologues, architectes, historiens ou encore urbanistes. Avec Linda Fascianella (chargée de mission pour l’inventaire du patrimoine culturel de la Ville de Dax) et Guillaume Cournil (directeur du musée de Borda), commissaires de l’exposition « Dax Odyssée ». *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

Gratuit. Réservation obligatoire.

Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax 40100 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27828388.jpg 05 58 74 12 91 http://www.dax.fr https://fr-fr.facebook.com/villededax/

Le musée de Borda est installé aujourd’hui dans l’un des édifices les plus anciens de la ville, la chapelle des Carmes. Un couvent des Pères Carmes est implanté à Dax, dès le XIIIe siècle, à l’intérieur des remparts. En 1523, le couvent est abattu et reconstruit « intramuros » dans l’actuelle rue des Carmes. Les Pères Carmes sont confrontés à la Révolution et à la vente du couvent comme bien national. En 1995, la ville de Dax rachète l’immeuble où, à partir de 1997, sont organisées des expositions temporaires.

Crédits : ©Ville de Dax Gratuit|Sur inscription © Musée de Borda

Détails Heure : 10:30 - 16:30 Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Musée de Borda Adresse 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Ville Dax lieuville Musée de Borda Dax