samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Musée de Borda 11 bis rue des Carmes, 40100 Dax Dax 40100 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location27828388.jpg 05 58 74 12 91 http://www.dax.fr https://fr-fr.facebook.com/villededax/

Le musée de Borda est installé aujourd’hui dans l’un des édifices les plus anciens de la ville, la chapelle des Carmes. Un couvent des Pères Carmes est implanté à Dax, dès le XIIIe siècle, à l’intérieur des remparts. En 1523, le couvent est abattu et reconstruit « intramuros » dans l’actuelle rue des Carmes. Les Pères Carmes sont confrontés à la Révolution et à la vente du couvent comme bien national. En 1995, la ville de Dax rachète l’immeuble où, à partir de 1997, sont organisées des expositions temporaires.

