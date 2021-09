Visites “30 minutes pour découvrir” Musée d’arts de nantes, 18 septembre 2021 11:30, Nantes.

Journée du patrimoine 2021 Musée d’arts de nantes. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

Visites “30 minutes pour découvrir”

*

Pour les Journées du Patrimoine, le Musée d’arts de Nantes vous invite à venir explorer ses collections permanentes à travers des visites de 30 minutes pour découvrir une salle, un ensemble d’œuvres, un artiste.

Les thématiques précises de ces visites seront annoncées le jour même.

Le samedi et le dimanche à 11h30, 14h, 15h, 16h et 17h.

Durée : 30 minutes

Entrée et visites gratuites

Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée

*

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h30

samedi 18 septembre – 15h00 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 11h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 14h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 15h30

dimanche 19 septembre – 16h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 17h00 à 17h30

*

Entrée et visites gratuites. Réservation le jour même à l’accueil-billetterie du musée. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.



Musée d’arts de nantes 10, rue Georges Clemenceau 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null

Inauguré en 1900, le Palais des beaux-arts s’inscrit au cœur de la ville, entre la Cathédrale, le château des Ducs de Bretagne et le Jardin des Plantes. A la suite d’une rénovation du bâtiment et d’une extension contemporaine réalisées par le cabinet Stanton-Williams, le musée d’Arts a rouvert au public en juin 2017.

Crédits : © Musée d’arts de Nantes – Photo C. CLOS Gratuit