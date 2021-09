Dijon Musée d'art sacré Côte-d'Or, Dijon Jean Dubois, Maître-autel de la Visitation Musée d’art sacré Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Jean Dubois, Maître-autel de la Visitation Musée d’art sacré, 18 septembre 2021 14:00, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Musée d’art sacré. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Jean Dubois, Maître-autel de la Visitation * Chef d’œuvre du maître du baroque français Jean Dubois, sculpteur et architecte dijonnais au XVIIe siècle, que ce maître-autel typique de ce style, haut en couleurs de matériaux différents et tout foisonnant de personnages en mouvement, comme vivants, qui ornait une église aujourd’hui disparue. À noter : Durée 20 min, rendez-vous à l’accueil *

samedi 18 septembre – 14h00 à 14h20

Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

03 80 48 88 77 http://www.musees.dijon.fr

Présentation de collection d’art sacré dans l’ancienne chapelle des Bernardines.

