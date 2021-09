Dijon Musée d'art sacré Côte-d'Or, Dijon Paradis Musée d’art sacré Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Paradis Musée d’art sacré, 18 septembre 2021 16:15, Dijon. Journée du patrimoine 2021 Musée d’art sacré. Gratuit

Samedi 18 septembre, 16h15 Paradis * Dans un jardin imaginaire planté de fleurs et d’arbres, orné de fontaines et de bosquets, sous la représentation de Lourdes et d’un calvaire gigantesque par rapport au reste de la scène, des religieuses vaquent à leurs occupations quotidiennes. Venez admirer de près ce travail méticuleux de nonnes d’autrefois. À noter : Durée 20 min, rendez-vous à l’accueil *

samedi 18 septembre – 16h15 à 16h35

Musée d’art sacré 15 rue Sainte-Anne 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or

03 80 48 88 77 http://www.musees.dijon.fr

Présentation de collection d’art sacré dans l’ancienne chapelle des Bernardines.

Heure : 16:15 - 16:35