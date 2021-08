Clermont-Ferrand Musée d'art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme Visite Le bestiaire de la cité médiévale, spéciale jeune public. Musée d’art Roger-Quilliot Clermont-Ferrand Catégories d’évènement: Clermont-Ferrand

Samedi 18 septembre, 15h30 Visite Le bestiaire de la cité médiévale, spéciale jeune public. * Le bestiaire du Moyen Âge foisonne de représentations d’animaux fantastiques ou réalistes… Le guide vous entraîne à la découverte de licorne, chien assis, éléphant… cachés au détour des rues de Montferrand.

Dans la limite des places disponibles.

Port du masque obligatoire. *

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

Réservation obligatoire auprès de Clermont Auvergne Tourisme, à partir du lundi 13 septembre à 10h00

Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85126054.jpg?_ts=1624354962852 04 43 76 25 25 https://clermont-ferrand.fr/marq-musee-d-art-roger-quilliot

Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard. Ce musée bénéficie de l’appellation “Musée de France” et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

