Commissariat : Christelle Meyer, chargée de collections, pôle conservation

Grâce aux fonds du musée et la série iconique de gravures Misères et malheurs de la guerre, trésor de la bibliothèque du Patrimoine, un focus sur le célèbre graveur Jacques Callot (1592-1635).

Dans une première moitié de XVIIe siècle tourmenté, aux prises avec les enjeux de pouvoirs, Jacques Callot apparaît comme un témoin privilégié de l’histoire sociale, politique et militaire… *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre.

Musée d'art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand

Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard. Ce musée bénéficie de l’appellation “Musée de France” et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

