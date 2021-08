Parcours découverte autonome « Chefs d’oeuvres du MARQ » Musée d’art Roger-Quilliot, 17 septembre 2021 10:00, Clermont-Ferrand.

Journée du patrimoine 2021 Musée d’art Roger-Quilliot. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap psychique

17 – 19 septembre

Parcours découverte autonome « Chefs d’oeuvres du MARQ »

*

Parcours découverte autonome « Chefs d’oeuvres du MARQ » avec leurs fiches faciles à lire et à comprendre + Exposition temporaire : Roland Furieux à Effait, un mystérieux décor sous Louis XIII + Exposition temporaire : Jacques Callot un génie de la gravure sous Louis XIII + Exposition temporaire : 7320 /art contemporain, artistes plasticiens du territoire métropoloitain.

Au cœur du quartier historique de Montferrand, l’ancien couvent des Ursulines, datant des XVIIe et XVIIIe siècles, a été totalement rénové et restructuré dans son espace intérieur par les architectes Adrien Fainsilber et Claude Gaillard en 1990. Un parti architectural privilégie, à l’intérieur, une belle lumière zénithale. Les espaces ouverts pour une déambulation agréable suscitent des points de vue subtils entre architecture et beaux-arts. Les collections de beaux-arts de Clermont Auvergne Métropole y sont conservées (acquisitions depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours, dépôt d’État et de sociétés savantes, legs).

Sur près de 6000 m² et 5 niveaux dédiés aux collections permanentes, près de 800 œuvres – peintures, sculptures, arts décoratifs, – sont présentées suivant un parcours chronologique et thématique, afin de brosser un panorama de l’art occidental du Moyen Âge au XXe siècle.

Vendredi, samedi et dimanche de 10h à 12h et de 13h à 18h

Place Louis Deteix

Visites autonomes avec outils pédagogiques

Gratuit / tout public/ port du masque obligatoire

Accessible PMR, handicap mental et handicap visuel.

Pour plus d’informations : 04 43 76 25 25

*

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h00 à 18h00

*

libre



Musée d’art Roger-Quilliot Place Louis-Deteix, 63100 Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme

https://cibul.s3.amazonaws.com/location85126054.jpg?_ts=1624354962852 04 43 76 25 25 https://clermont-ferrand.fr/marq-musee-d-art-roger-quilliot

Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard.

Ce musée bénéficie de l’appellation “Musée de France” et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

Crédits : Ville de Clermont-Ferrand Gratuit ® VilledeClermontFerrand