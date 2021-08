Présentation des planches de BD à partir du tableau « Portrait Gilberte Pascal » et de la personnalité de la sœur ainée de Blaise Pascal. Musée d’art Roger-Quilliot, 17 septembre 2021 10:00, Clermont-Ferrand.

Vendredi 17 septembre, 10h00

Présentation des planches de BD à partir du tableau « Portrait Gilberte Pascal » et de la personnalité de la sœur ainée de Blaise Pascal.

Gilberte Pascal fut notamment à l’initiative et directrice éditoriale de la première éditions des « Pensées » après le décès du penseur, essayiste, scientifique Blaise Pascal ; ces planches ont été conçues et réalisées en avril 2021 par la jeune illustratrice Justine Pero, dans le cadre d’un appel à projet coordonné par France Urbaine, dans le cadre de l’année de la bande dessinnée. Au cœur du quartier historique de Montferrand, l’ancien couvent des Ursulines, datant des XVIIe et XVIIIe siècles, a été totalement rénové et restructuré dans son espace intérieur par les architectes Adrien Fainsilber et Claude Gaillard en 1990. Les collections de beaux-arts de

Clermont Auvergne Métropole y sont conservées (acquisitions depuis le XIXe siècle jusqu’à nos jours, dépôt d’État et de sociétés savantes, legs). Sur près de 6000 m² et 5 niveaux dédiés aux collections permanentes, près de 800 œuvres – peintures, sculptures, arts décoratifs, – sont présentées suivant un parcours chronologique et thématique, afin de brosser un panorama de l’art occidental du Moyen Âge au XXe siècle.

Texte de l’autrice : Le choix s’est porté sur Gilberte Pascal, car c’est un personnage féminin méconnu qui est à remettre en lumière. Ce choix s’inscrit dans les jalons de l’année 2023, célébrant le quadricentenaire de la naissance de l’écrivain et scientifique Blaise Pascal, frère de l’héroïne. Premier enfant d’Étienne Pascal et d’Antoinette Bégon, Gilberte Pascal, née à Clermont-Ferrand en 1620, accompagne très jeune ses frère et sœur dans leur éducation. A leur disparition, elle rédige leur biographie respective et tenant à conserver sa mémoire, elle s’applique particulièrement à transmettre les écrits et recherches de son frère Blaise Pascal.

C’est au travers de ces qualités d’accompagnatrice et de « passeuse » de mémoire, que j’ai souhaité mettre l’accent pour travailler le personnage de Gilberte, grâce à qui de nombreux travaux de Blaise Pascal ont pu traverser les siècles, jusqu’à se dessiner dans nos actuels paysages urbains.

Le musée d’art Roger-Quilliot, musée des beaux-arts de Clermont-Ferrand, est installé dans un ancien couvent d’ursulines. Il présente sur six niveaux des collections de peintures, sculptures, arts décoratifs, de l’époque médiévale jusqu’au XXe siècle dont des chefs d’œuvres de Chassériau, Doré, Bartholdi ou Fragonard.

Ce musée bénéficie de l’appellation “Musée de France” et se positionne comme l’un des grands établissements culturels en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le musée propose tout au long de l’année une riche programmation culturelle (visites commentées, ateliers pour enfants, conférences, expositions…). Venir le visiter est aussi une opportunité de découvrir le quartier de Montferrand, l’un des deux coeurs historiques de la métropole auvergnate.

