“This is tomorrow” par la compagnie Antipodes MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN, 18 septembre 2021 20:30, Nice. Journée du patrimoine 2021 MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN. Gratuit

Samedi 18 septembre, 20h30 “This is tomorrow” par la compagnie Antipodes * Performance danse, vidéo et musique autour de la figure de la femme dans l’art en écho à l’exposition She-Bam Pow Pop Wizz, Les Amazones du Pop. Un hommage à ces héroïnes symbole d’émancipation dans les années 60. Un dispositif de vidéo en temps réel imaginé par Nicolas Brunet en dialogue avec les chorégraphies de la compagnie Antipodes imaginées par Lisie Philip dans un univers de poésie-pop et accompagné par Laurent Tamagno à la batterie. *

samedi 18 septembre – 20h30 à 22h00

MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN Place Yves Klein 06000 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 97 13 42 01 http://www.mamac-nice.org

D’une monumentalité inspirée par les principes du classicisme (plan carré, arcature), le musée est constitué de 4 tours de 30 m de haut recouvertes de marbre blanc de Carrare et reliées par un jeu de passerelles. La distribution des espaces d’exposition se fait sur trois niveaux plus un niveau de terrasses accessibles au public

Crédits : Compagnie Antipodes Gratuit

