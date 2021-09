Nice MUSEE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN Alpes-Maritimes, Nice Visite guidée clownesque des collections par les collégiens de Breil-sur-Roya et l’artiste Nathalie Masseglia MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Samedi 18 septembre, 14h00 Visite guidée clownesque des collections par les collégiens de Breil-sur-Roya et l’artiste Nathalie Masseglia * Retrouvez les élèves de 6ème du collège de l’Eau Vive de Breil-sur-Roya pour une visite clownesque et déjantée des collections du musée ! Restitution du projet Education artistique et culturelle. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

Sur réservation

MUSEE D’ART MODERNE ET D’ART CONTEMPORAIN Place Yves Klein 06000 Nice Nice 06000 Alpes-Maritimes

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 97 13 42 01 http://www.mamac-nice.org

D’une monumentalité inspirée par les principes du classicisme (plan carré, arcature), le musée est constitué de 4 tours de 30 m de haut recouvertes de marbre blanc de Carrare et reliées par un jeu de passerelles. La distribution des espaces d’exposition se fait sur trois niveaux plus un niveau de terrasses accessibles au public

