Atelier La magie des couleurs : composition à 4 couleurs – pour les 7-10 ans Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 18 septembre 2021 14:00, Paris

Gratuit|Sur inscription https://www.weezevent.com/la-magie-des-couleurs-composition-a-4-couleurs-jep-2021-7-10-ans

Samedi 18 septembre, 14h00 Atelier La magie des couleurs : composition à 4 couleurs – pour les 7-10 ans * Les enfants partent à la rencontre de l’univers créatif foisonnant du couple Albers. En atelier c’est à leur tour de jouer et de composer. Ils sont invités à réaliser des compositions abstraites très différentes. Pour cela ils choisissent 4 couleurs identiques dans lesquelles ils découpent des formes comme des carrés, des cercles, des bandes puis les assemblent différemment. Ainsi à partir de 4 mêmes couleurs les enfants réalisent qu’on peut composer et varier ses créations. Tarifs et modalités de réservation : billet d’entrée à l’exposition + activité gratuits

*Seuls les enfants participent à l’activité *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h00

Gratuit sur inscription, limité à 12 enfants

Musée d’art moderne de la Ville de Paris 11 avenue du Président-Wilson 75016 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris

Le bâtiment est caractéristique du style des années 1930. Il a été édifié à l’occasion de l’Exposition internationale des arts et des techniques en 1937 par Dondel, Aubert, Vard, Dastugue.

