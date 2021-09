Paris Musée d'art moderne de la Ville de Paris Paris REGARDS • et si nous parlions d’art ? École des Arts Décoratifs Paris Musée d’art moderne de la Ville de Paris Paris Catégorie d’évènement: Paris

REGARDS • et si nous parlions d’art ? École des Arts Décoratifs Paris Musée d’art moderne de la Ville de Paris, 18 septembre 2021 14:00, Paris. Journée du patrimoine 2021 Musée d’art moderne de la Ville de Paris. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 REGARDS • et si nous parlions d’art ? École des Arts Décoratifs Paris * Des étudiants de l’École des Arts Décoratifs vous accueillent au cœur de l’exposition Anni et Josef Albers, L’art et la vie, discutent et échangent avec vous autour de ce couple d’artistes qui ont aussi été des enseignants.

Gratuit sans réservation *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre, sans réservation

Musée d’art moderne de la Ville de Paris 11 avenue du Président-Wilson 75016 Paris Paris 75116 Paris 16e Arrondissement Paris

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37271391.jpg 01 53 67 40 00 http://www.mam.paris.fr https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-dArt-moderne-de-la-Ville-de-Paris/104220355682,https://twitter.com/mam

Le bâtiment est caractéristique du style des années 1930. Il a été édifié à l’occasion de l’Exposition internationale des arts et des techniques en 1937 par Dondel, Aubert, Vard, Dastugue.

Crédits : Photo Béryl Libault Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Musée d'art moderne de la Ville de Paris Adresse 11 avenue du Président-Wilson 75016 Paris Ville Paris lieuville Musée d'art moderne de la Ville de Paris Paris