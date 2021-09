Saint-Étienne Musée d'Art et d'Industrie Loire, Saint-Étienne Mon beau pansement, un soin artistique… Musée d’Art et d’Industrie Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Mon beau pansement, un soin artistique… Musée d’Art et d’Industrie, 18 septembre 2021 10:00, Saint-Étienne. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Art et d’Industrie. Gratuit

18 et 19 septembre Mon beau pansement, un soin artistique… * Les photographies et les œuvres textiles ont été réalisées lors d’une résidence artistique au CHU de Saint-Etienne dans le cadre du programme Culture et Santé. La plasticienne rébecca (!) fabulatrice a proposé à des patients, et à des soignants, de se ré-approprier le matériel médical en le customisant, avec comme matière première des rubans de bretelles de soutien-gorge.

Le photographe Yannick Siegel témoigne de ces moments d’échanges et met en valeur ce travail. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

En accès libre. gratuit.

Musée d’Art et d’Industrie 2, place Louis Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire

Destiné à être la sous-préfecture de la Loire, le bâtiment construit en 1850 est un exemple de l’architecture des bâtiments officiels de cette époque.

