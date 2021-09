Saint-Étienne Musée d'Art et d'Industrie Loire, Saint-Étienne « Venez nouer vos billets doux aux grilles du musée, dévoilez vos sentiments les plus intimes » Musée d’Art et d’Industrie Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

« Venez nouer vos billets doux aux grilles du musée, dévoilez vos sentiments les plus intimes » Musée d’Art et d’Industrie, 18 septembre 2021 15:00, Saint-Étienne. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Art et d’Industrie. Gratuit

18 et 19 septembre « Venez nouer vos billets doux aux grilles du musée, dévoilez vos sentiments les plus intimes » * En partenariat avec Satab.

« Satab, rubanier depuis 1905 basé à Saint-Just-Malmont crée, tisse, tresse et tricote des rubans, des galons, des sangles, cordons et autres articles de textile étroit au cœur même du berceau historique de la tradition rubanière : la région stéphanoise. » *

samedi 18 septembre – 15h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h30

*

Musée d’Art et d’Industrie 2, place Louis Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne 42000 Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location82079097.jpg?_ts=1630655204237 04 77 49 73 00 http://www.musee-art-industrie.saint-etienne.fr

Destiné à être la sous-préfecture de la Loire, le bâtiment construit en 1850 est un exemple de l’architecture des bâtiments officiels de cette époque.

Crédits : ® Myette Fauchere Gratuit ©Loireettourisme

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Musée d'Art et d'Industrie Adresse 2, place Louis Comte, 42000 Saint-Etienne, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Saint-Étienne Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Musée d'Art et d'Industrie Saint-Étienne