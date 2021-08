Parthenay Musée d'Art et d'Histoire Deux-Sèvres, Parthenay Animations médiévales costumées Musée d’Art et d’Histoire Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h30 Animations médiévales costumées * Différentes pratiques médiévales du XIIIe siècle vous seront présentées par l’association Qui Que le Veuille. Un jeu permettra la découverte des stands et de l’exposition au musée « Les Seigneurs de Parthenay au Moyen Âge ». *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 22h00

Gratuit. Présentation du pass sanitaire pour les plus de 18 ans. Port du masque obligatoire.

Musée d’Art et d’Histoire 1, rue de la Vau Saint-Jacques 79200 Parthenay Parthenay 79200 Deux-Sèvres

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54737498.jpg 05 49 94 90 27 http://www.ville-parthenay.fr

Le musée de Parthenay a été inauguré en 1935. Il a été déplacé trois fois avant d’arriver au pied de la porte Saint-Jacques, son emplacement actuel. Les œuvres présentées dans le musée nous donnent un aperçu de l’art et de l’histoire de Parthenay et de la gâtine du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Vous y trouverez notamment une collection de faïences qui a fait la renommée de la ville.

