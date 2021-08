Langres Musée d'Art et d'Histoire Haute-Marne, Langres Venez vous essayer à la calligraphie arabe Musée d’Art et d’Histoire Langres Catégories d’évènement: Haute-Marne

Langres

Venez vous essayer à la calligraphie arabe Musée d’Art et d’Histoire, 18 septembre 2021 17:30, Langres. Journée du patrimoine 2021 Musée d’Art et d’Histoire. Tarif habituel|Sur inscription accueil.musees@langres.fr, 03 25 86 86 86

Samedi 18 septembre, 17h30 Venez vous essayer à la calligraphie arabe * Participez à l’atelier de l’artiste Aissa Taoufik et découvrez ou redécouvrez la calligraphie arabe. Encadrés par Aissa Taoufik, artiste et calligraphe, les participants découvrent les différents styles de calligraphie arabe, apprennent à utiliser le calame et tracer des lettres arabes, et terminent en écrivant eux-mêmes leur prénom calligraphié dans un cadre décoré. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

*

Tarif unique : 3€. Inscription obligatoire.

Musée d’Art et d’Histoire Place du Centenaire, 52200 Langres Langres 52200 Haute-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location46955676.jpg 03 25 86 86 86 http://www.musees-langres.fr

Dans un bâtiment contemporain inauguré en 1997, au cœur de la ville, le musée présente une des plus belles collections d’art et d’archéologie entre Champagne et Bourgogne. – Maîtrise d’œuvre du musée d’Art et d’Histoire de Langres – Dans les années 1990, le projet architectural et muséographique du musée d’Art et d’Histoire a été confié à Jean-Michel Musso, architecte en chef des monuments historiques, et à sa collaboratrice Laetitia Morand. Commencés en 1990, les travaux s’achevèrent en 1995 et en 1997.

Détails Heure : 17:30 - 19:00 Catégories d’évènement: Haute-Marne, Langres Autres Lieu Musée d'Art et d'Histoire Adresse Place du Centenaire, 52200 Langres Ville Langres lieuville Musée d'Art et d'Histoire Langres