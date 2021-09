Saint-Sever Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne Landes, Saint-Sever Découvrez l’histoire de la Gascogne dans un musée au bâtiment exceptionnel Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Découvrez l'histoire de la Gascogne dans un musée au bâtiment exceptionnel Musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, 18 septembre 2021 10:30, Saint-Sever Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Découvrez l’histoire de la Gascogne dans un musée au bâtiment exceptionnel * D’un bâtiment conventuel à un espace dédié à la culture et la vie associative, le couvent des Jacobins a accueilli en 2019 le Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne. Suivez le guide et plongez-vous dans la Gascogne médiévale ! En déambulant dans les étages de l’ancien couvent des Jacobins, vous découvrirez l’histoire de la villa gallo-romaine du Gleyzia, l’abbaye de Saint-Sever et son Beatus, célèbre manuscrit de l’Apocalypse… Film en 3D, maquette lumineuse interactive et mapping sur sculpture vous permettront de partager un agréable moment en famille. Vous pourrez accèder au musée en visite libre de 10h à 18h. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

Gratuit. Entrée libre.

Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Rue du général Lamarque, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location73456273.jpg?_ts=1630576089602 05 58 76 34 64

Dès 1970, la Ville décide de faire du couvent des Jacobins un centre culturel doté d’un musée, un projet dont s’empare le monde associatif. Le Groupe de Recherche et d’Archéologie de Saint-Sever (GRASS) prend en charge la conception et la gestion du musée. Il faut cependant attendre 1980 et deux ans de travaux de réfection des espaces pour l’ouverture du musée, placé dans les ailes nord et ouest du premier étage du couvent. Ce premier parcours propose un regard très pointu sur les collections révélant surtout une envie de partager l’histoire du territoire. En 2015 et 2016, un inventaire du patrimoine de Saint-Sever permet de reprendre conscience de l’importance de cet établissement culturel, jusqu’alors appelé « Musée des Jacobins ». Dès 2017, une responsable du musée est engagée, elle rédige un Projet Scientifique et Culturel (PSC), qui donne les grandes orientations du musée. Ce dossier définit l’établissement comme une passerelle vers les nombreuses autres richesses patrimoniales dont est dotée la ville.

