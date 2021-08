Melun Musée d'art et d'histoire de Melun Melun, Seine-et-Marne Ateliers vitraux Musée d’art et d’histoire de Melun Melun Catégories d’évènement: Melun

Seine-et-Marne

Ateliers vitraux Musée d’art et d’histoire de Melun, 18 septembre 2021 14:30, Melun. Journée du patrimoine 2021 Musée d’art et d’histoire de Melun. Gratuit|Sur inscription 0164797770

Samedi 18 septembre, 14h30, 16h00 Ateliers vitraux * ATELIERS VITRAUX POUR LES 6 – 12 ANS et VISITES DECOUVERTES

Exceptionnellement, le musée s’installe sur cour pour s’initier à la technique du vitrail. Découvre cet art emblématique du Moyen-Âge et joue avec les couleurs pour créer ton propre vitrail sur papier transparent. Samedi 18 septembre, ateliers pour les jeunes, à 14h30, à 16h (places limitées, sur réservation). *

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

*

Sur incription, places limitées

Musée d’art et d’histoire de Melun 5 rue du Franc-Mûrier 77008 Melun Melun 77000 Seine-et-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location64950884.jpg 01 64 79 77 70 http://www.ville-melun.fr

Le musée d’art et d’histoire de Melun est installé dans un ancien hôtel particulier du XVIIe siècle, transformé au XXe siècle. Musée d’art et d’histoire, le musée de Melun présente des ensembles jusqu’à présent peu exposés. Le visiteur découvre la ville antique et médiévale, avec une présentation de céramiques, de bijoux et de lapidaires. Le parcours se poursuit par la visite des collections artistiques : des peintures d’histoire du XIXe siècle évoquant la mythologie antique sont exposées. Le point le plus emblématique des collections est consacré au sculpteur Henri Chapu (1833-1891).

Crédits : ©Ville de Melun/musée Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 14:30 - 17:00 Catégories d’évènement: Melun, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée d'art et d'histoire de Melun Adresse 5 rue du Franc-Mûrier 77008 Melun Ville Melun Age minimum 6 Age maximum 12 lieuville Musée d'art et d'histoire de Melun Melun